السودان يعلن قرب التوقيع على اتفاق سلام شامل مع حركات دارفور

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، توقيع 7 برتوكولات مع قوى الكفاح المسلحة بعاصمة جنوب السودان جوبا، مرجحة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل الاثنين المقبل.

وقال المجلس السيادي الانتقالي في السودان، في بيان، إن التوقيع على البرتكول الثامن والخاص بالترتيبات الأمنية ينتظر إكمال صياغته والتوقيع عليه السبت.

و البروتوكولات السبعة شملت ”قضايا السلطة والثروة والنازحين واللاجئين والرعاة والمزارعين والأرض والحواكير والعدالة والمساواة والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر و تقاسم الثروة“.

وتقاتل الحركات المسلحة، الحكومة السودانية في دارفور (غرب) ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة (جنوب) بدواعي التهميش وعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة.