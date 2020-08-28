حرق منازل وسقوط ضحايا خلال معركة عشائرية عنيفة في بغداد‎

اندلع نزاع عشائري عنيف، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الحسينية، شرق العاصمة بغداد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن“النزاع العشائري اندلع إثر خلافات بين عشيرتين في منطقة الحسينية، لكنه تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث هاجمت إحدى العشائر، منازل وسيارات العشيرة الأخرى، ما تسبب بسقوط عدد من الضحايا، دون معرفة عددهم على وجه الدقة“.

وأضاف، أن“القوات الأمنية لم تتمكن من الوصول إلى موقع النزاع، للسيطرة عليه، واكتفت بنشر قواتها في محيط المنطقة، لحين توقف المعركة المستمرة منذ عدة ساعات“.

نزاع عشائري في قضاء الزوراء بمنطقة المعامل (الحسينية) في أطراف بغداد باستخدم مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة نزاع عشائري في قضاء الزوراء بمنطقة المعامل (الحسينية) في أطراف بغداد باستخدم مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى وحرق عجلات مدنية، ووصول تعزيزات عسكرية للمنطقة. Posted by ‎عين الحله‎ on Friday, August 28, 2020

وتسبب النزاع، وفق مصادر محلية أخرى، بحرق عدد من منازل تلك العشائر، وسيارات بسبب إطلاق النار الكثيف، بالإضافة إلى مخازن ومعارض تعود لعشيرة العكيل.

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني، في بغداد، نشوب حريق في معرض ومخزن، إثر النزاع العشائري في المنطقة.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه“بإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني وبمشاركة أكثر من 15 فرقة إطفاء، باشرت بمكافحة حادثة حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة 2500م ودور سكنية وكرفانات إثر نزاع عشائري بين طرفين في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد“.

متداول || نزاع عشائري في قضاء الزوراء بمنطقة المعامل (الحسينية) في أطراف بغداد باستخدم مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يتسبب بسقوط قتلى وجرحى وحرق عجلات مدنية، ووصول تعزيزات عسكرية للمنطقة.

🔴 إشترك: https://t.me/Monasiroon Posted by ‎مناصرون‎ on Friday, August 28, 2020

وقالت مصادر محلية، إن أعمدة الدخان ارتفعت من فوق المخازن التجارية والمعارض، التابعة لإحدى العشيرتين.

وأظهرت مقاطع مرئية، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام إحدى العشائر قذائف RBG 7 ضمن المعارك الدائرة.

ولم يصدر إيضاح من السلطات العراقية الرسمية، لغاية الآن.