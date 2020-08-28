السودان: تعثر مفاوضات سد النهضة بشأن مسودات الملء والتشغيل

أعلن السودان، اليوم الجمعة، فشل مفاوضات الدول الثلاث (السودان، إثيوبيا، مصر) بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل السد.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس:“إن المفاوضات الثلاثية تواصلت، اليوم الجمعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف في بيان، أن الجلسة بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث والتي شارك فيها السودان، بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب ما زالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، واقترح السودان، طبقًا للبيان، دورًا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.

وقدم خبراء الدول الثلاث تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

وقال البيان:“بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدأ واضحًا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث“.

وأكد المسؤول السوداني أن التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

وتوافقت الدول الثلاث على ختام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة، والمفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.



واتفقت الأطراف على ترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد.

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق، وأنه سيكون مستعدًا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.

من جهتها أفادت وزارة الري المصرية، في بيان، باستمرار عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها والمُعدة بواسطة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

والجمعة الماضية، تراجعت مواقف إثيوبيا ومصر، واتفقتا على مواصلة التفاوض بالمسودة المدمجة بين الدول الثلاث (السودان، وإثيوبيا، ومصر).

وناقشت الدول الثلاث، خلال الأسبوع الماضي، القضايا الفنية والقانونية بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وتتخوف دولتا السودان ومصر من تأثير السد على حصتيهما من مياه النيل.