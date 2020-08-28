هل تمهد إسرائيل الرأي العام المحلي والدولي لحرب شاملة ضد "حزب الله"؟ ‎

يمتلك العديد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين قناعة بأن منظمة ”حزب الله“ اللبنانية الشيعية، لن تتوقف عن محاولات تنفيذ عملية انتقامية ضد الجيش الإسرائيلي؛ وذلك في أعقاب 3 محاولات فاشلة شهدتها الأسابيع الأخيرة، لم تحقق منها المنظمة أهدافها.

ويعتقد هؤلاء أن أهداف المنظمة اللبنانية تتركز في الغالب على أبعاد دعائية ونفسية تخدم وضعها الداخلي وتنعكس بشكل إيجابي على صورة طهران، رغم الدمار المتوقع الذي سيطال الدولة اللبنانية جراء الرد الإسرائيلي المتوقع.

ويتبنى الإعلام الإسرائيلي بدوره في الوقت الراهن رواية ثابتة، يبدو أنها تمهد الرأي العام محليا لحرب محتملة، بأن ”حزب الله“ بصدد تنفيذ عمل عسكري انتقامي ردا على اغتيال أحد القيادات التابعة له في سوريا، الشهر الماضي، وأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك وسيكون رده قاسيا، وهي الرواية التي أكد عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

وتتوجه أنظار العديد من الخبراء الإسرائيليين العسكريين صوب الحدود الشمالية، في محاولة لوضع تصور للأسباب المحتملة للتصعيد العسكري المحتمل، ولا سيما في ظل التقديرات بأن ”حزب الله“ لا يشعر بالردع أمام إسرائيل، كما أنه يبحث عن عمل دعائي يخدم وضعه الداخلي المتردي.

حراك إسرائيلي

وتعمل إسرائيل على الصعيد الدولي والأممي لتبرير موقفها ومحاولة الحصول على دعم واسع، إذ تقدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، مطالبا باتخاذ خطوات، هذه المرة، ضد الحكومة اللبنانية وضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ”اليونيفيل“؛ على خلفية واقعة إطلاق النار على قوة إسرائيلية من قبل خلية تابعة لـ ”حزب الله“ على الحدود الشمالية.

وتعد تلك هي الشكوى الإسرائيلية الثانية لمجلس الأمن في غضون 10 أيام، إذ قدم أردان شكوى رسمية، لكن ضد منظمة ”حزب الله“ نفسها، مدعومة بصور فضائية ومعلومات استخبارية تثبت أن عناصر منها تسللوا إلى منطقة مزارع شبعا، أواخر تموز/ يوليو، وحاولوا تنفيذ عملية ضد جنود إسرائيليين.

ويرى مراقبون أن الشكاوى لمجلس الأمن، وهذه المرة ضد الدولة اللبنانية و“اليونيفيل“، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي تشنها إسرائيل، ربما تستهدف تمهيد الأرض أمام عمل عسكري، إذ كانت لدى إسرائيل إشكالية تتمثل في تبرير ضرب مواقع مدنية لبنانية خلال أي تصعيد مع ”حزب الله“، وهو الأمر الذي تعمل على إيجاد حلول له منذ سنوات، وهو ما يفسر طبيعة الشكوى الجديدة لمجلس الأمن.

استعادة الردع

وأدلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، بحديث للقناة الإسرائيلية السابعة، الخميس، أشار خلاله إلى أن المحاولات التي تنفذها منظمة ”حزب الله“ والتصريحات التي يطلقها قادة المنظمة للإعلام، تدل على أنها ”لا تشعر بالردع، ولا تخشى ردا عسكريا إسرائيليا واسع النطاق“.

وأضاف يدلين، والذي يترأس حاليا ”معهد بحوث الأمن القومي“، التابع لجامعة تل أبيب، أحد مراكز دعم صناعة القرار في إسرائيل، أن ”الردع هو ظاهرة متناقضة؛ لأن الشكوك المتزايدة بشأن اندلاع حرب قد تتسبب في اندلاعها بالفعل، كما أن محاولة تحقيق هذا الردع يمكن أن تؤدي إلى حرب“.

ولفت إلى أنه ”ينبغي تحقيق توازن بين محاولة استخدام القوة المنضبطة وبين ضرورة استعادة الردع، لكن حين نصبح في وضع إشكالي من المحتمل بسهولة أن تتطور الأمور إلى التصعيد“، مضيفا أن إسرائيل تعمل على تسليط الضوء على انتهاكات ”حزب الله“ لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، ومعتبرا أن المشكلة هنا تكمن في حقيقة أن التركيز على هذه النقاط فقط دون العمل العسكري يخدم صورة الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله.

إشعال الحدود

وتقول إسرائيل إن مروحيات عسكرية إسرائيلية شنت هجوما على مواقع تابعة لـ ”حزب الله“، الأربعاء، عقب إطلاق نيران من الجانب اللبناني صوب قوة عسكرية إسرائيلية، وإن القصف شمل نقطة مراقبة عسكرية على الحدود تخص المنظمة.

وذكر العميد شلومي بيندار، قائد تشكيل الجليل، للقناة السابعة، أن الجيش يتلقى، منذ أكثر من شهر، تحذيرات مستمرة بشأن عمل إرهابي من جانب ”حزب الله“، والذي يسعى لإنهاء حالة الهدوء بالجبهة اللبنانية، مضيفا: ”حاول جيش الإرهاب الخاص بحزب الله مرات عديدة لكنه لم يفلح“.

وأشار بيندار إلى أن المنظمة ”تكافح من أجل الحفاظ على موقعها في لبنان، كما أنها تأثرت بتراجع القوة الإيرانية واضطرت لمواجهة اتهامات بالجملة من الداخل والخارج، ومن ثم تحاول في وقت يعاني فيه العالم من فيروس كورونا وينزف فيه لبنان جراء انفجار المرفأ، أن تشعل الساحة على الحدود الشمالية، لكن رسالتنا واضحة وقاطعة بأننا لن نسمح بذلك، وسنعمل بشكل مهني وحاسم“.

حرب أعصاب

ونقلت صحيفة ”معاريف“ تحذيرا على لسان المسؤول العسكري السابق، العميد احتياط موشي تامير، القائد السابق للواء النخبة ”غولاني“، أنه يعرف جيدا ”حزب الله“، من خلال سنوات عمله في الجبهة الشمالية، وقال إنه على قناعة بأن المنظمة الشيعية، ”تسعى لتنفيذ اعتداء كبير على الحدود، لكنها لم تنجح حتى اللحظة“.

وتابع أنه ”لو نظرنا إلى حزب الله ينبغي أن ننظر للصورة من زاوية أوسع، إذ لا يمكن فصل الأمور عن جبهة إيران، والتي أصبحت حاليا في أسوأ وضعية في تاريخها من النواحي الاقتصادية والسياسية، لذا أترجم كل أنشطة حزب الله وعملياته وتكتيكاته من منطلق كونه في موقف ضعف“، على حد قوله.

وأردف أنه على إسرائيل فهم حقيقة أن ”حزب الله“ في موقف ضعيف وعدم التسرع، وأن استراتيجيته التي تقوم على ”حرب الأعصاب“ تعني أن هذا كل ما يستطيع فعله، مضيفا أن ”حزب الله لا يمكنه فعل أكثر مما هو قائم حاليا؛ في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل منع إيران وحزب الله من ترسيخ أقدامهما في سوريا ولبنان“.

حرب ثالثة

وأشار تامير إلى أن وجهة نظره ترجح أن ”حزب الله“ يعتمد على شن حرب نفسية مع القليل من العمليات على الحدود، و“يترك المجال مفتوحا لعمل عسكري إذا تغيرت الأوضاع، وفي الوقت نفسه يتسبب في إثارة أعصاب الجيش الإسرائيلي والمواطنين، وهو ما نجح في تحقيقه حتى الآن، حيث أصبح الجيش في حالة تأهب مستمرة“.

واستبعد الحديث عن ”حرب لبنان الثالثة“، وأشار إلى أنه من خلال معرفته للمنظمة الشيعية، يمكن أن يؤكد أنها ليست في وضع يشكل تهديدا إستراتيجيا حقيقيا، وأنه كان بالإمكان الحديث عن حرب جديدة منذ سنوات، حين كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالبيت الأبيض، وحين كانت إيران في وضع مختلف، لكن ”حزب الله“ حاليا ومعه طهران في موقف ضعيف لا يسمح لهما بحرب أمام الجيش الإسرائيلي، الذي يمتلك فرصة ومجالا واسعا نسبيا للردع.

وحول هذا الردع، يرى بيندار أن هناك أهمية لتوجيه رسائل بأن المنظمة اللبنانية ستدفع ثمنا فادحا لو نفذت عملا كبيرا على الحدود، وأنها ستخسر كثيرا لو دخلت في معركة شاملة مع الجيش الإسرائيلي، معربا عن اعتقاده بأن هذه الرسائل وصلت بالفعل.

معادلة توازن

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد العميد احتياط شمعون شابيرا، من شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، وحاليا زميل بحوث بـ ”مركز هرتزيليا متعدد المجالات“، و“مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، أن ”حزب الله“ يصر على توجيه عمل انتقامي ضد الجيش الإسرائيلي.

وكتب شابيرا، اليوم الجمعة، بموقع ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، أن المنظمة لن توقف محاولاتها، وأنها تصر على الانتقام، على الرغم من نفيها للتقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن هذه المحاولات، ومزاعمها بأن إسرائيل هي التي تروج لعمليات لم تحدث إطلاقا.

وأضاف أن عدم نجاح ”حزب الله“ في الرد حتى الآن على العملية التي استهدفت أحد قياداته في دمشق، الشهر الماضي، بهدف تحقيق ”معادلة توازن“، يصر نصر الله على بلوغها، كل ذلك يجبر الأمين العام للمنظمة على إخفاء الحقيقة، والزعم بأن ما تقوله إسرائيل غير حقيقي، وأن الأخيرة تخترع هذه الأحداث. وبين أن ”حزب الله“ يصر على مواصلة المحاولات لتنفيذ عملية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود من أجل تحقيق ”معادلة التوازن“.