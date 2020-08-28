سهى عرفات: سأفتح "أبواب جهنم" على مسؤولين فلسطينيين

وجهت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، انتقادات لاذعة لقيادات السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، مهددة بأنها ”ستفتح أبواب جهنم عليهم إن حاولوا إيذاءها“.

وقالت عرفات، لقناة ”كان“ العبرية: ”أتحدث لأول مرة لتلفزيون إسرائيلي وأرسل رسالة إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية: إذا تسببوا في إيذائي أو إيذاء أفراد عائلتي، سأقاوم ذلك بكل قوة“.

وأضافت: ”هناك تعليمات بتصويري وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب محمود عباس، وإذا حاولوا ايذاءنا حتى بشعرة منا، فسأحمل المسؤولية للسلطة، وإذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضاً“.

وأضافت: ”سأفتح أبواب جهنم عليهم.. لدي مذكرات ياسر فقد كتب عن كل منهم، وإذا نشرت نقطة حول ما قاله عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم“، على حد تعبيرها.

وتابعت: ”عباس بعيد كل البعد عن كل شيء في فلسطين.. أنا أحب أبو مازن، لكن كلهم يضللونه، ومن حوله يريدون تدمير عائلة عرفات، لكن نحن أقوى، ولدينا أناس أكثر منهم“.

يذكر أن سهى عرفات قدمت اعتذارا للإمارات بعدما أقدم فلسطينيون على مهاجمتها والإساءة لها على خلفية توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وقالت سهى في منشور لها على ”إنستغرام“ قبل نحو أسبوع: ”أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب“.