السودان.. مقتل 5 في تجدد الاحتجاجات على تعيين حاكم جديد لولاية كسلا (صور)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، يوم الخميس، إثر تجدد أعمال العنف القبلي والاحتجاجات الرافضة والمؤيدة لتعيين حاكم على ولاية كسلا شرقي البلاد.

ووقعت في مدينة كسلا يوم الخميس، مواجهات دامية في سوق المدينة، سقط خلالها 5 قتلى وأصيب 6 آخرون إصابات متفاوتة، وحرق سوق المدينة.

وأطلق مجهولون النار على ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، ما أدى إلى تدمير سيارته ونجاة الناظر.

ودفعت الحكومة السودانية بتعزيزات عسكرية ضخمة للمدينة الحدودية مع دولة اريتريا للسيطرة على الأوضاع الأمنية.

ووجه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بإرسال وفد وزاري إلى كسلا للوقوق على الأوضاع.

وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، بأن السلطات توصلت لمعلومات أولية عن المتسببين في الأحداث الدامية حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين و5 أشخاص نهبوا ممتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق.

وقال تجمع المهنيين السودانيين -قائد الاحتجاجات التي أطاحت بنظام البشير- إن ”الصراعات وإن كانت ذات طابع قبلي، إلا أنها تُؤجج من عناصر ذات مصالح سياسية واقتصادية لا يخدمها الاستقرار في شرق السودان“.

وطالب ناشطون وسياسيون، الوالي الجديد، بتقديم استقالته ”من أجل حقن الدماء، ووقف النزيف في شرق البلاد“.

وترفض مكونات قبلية تعيين حاكم جديد (صالح عمار) على الولاية ضمن عملية إحلال الولاة المدنيين بدلا عن العسكريين في ولايات البلاد، وترفض مكونات قبلية أخرى تعيينه، كما ترفض الحكومة تعيين خلفا له.