سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد

سقطت 3 صواريخ من نوع ”كاتيوشيا“ داخل المنطقة الخضاء وسط بغداد، في وقت متأخر من ليل الخميس.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، ”دون خسائر تذكر“.

وأضافت أن انطلاق الصواريخ كان من منطقة ”البيجية“ غربي بغداد.

وكانت محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، تعرض في وقت سابق من يوم الخميس، لقصف بصاروخ كاتيوشا.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”صاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية، لكنه سقط في محيطها، دون حدوث أضرار بشرية أو مادية“.

وأضاف المصدر، أن ”صفارات الإنذار دوت داخل مبنى السفارة، فيما هرعت قوات أمنية عراقية للمساندة“.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.