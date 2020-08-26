الأردن يوقف رسام الكاريكاتير عماد حجاج بعد إساءته للإمارات

أوقفت السلطات الأمنية الأردنية، يوم الأربعاء، رسام الكاريكاتير عماد حجاج، بعد نشره كاريكاتيرا يسيء لدولة الإمارات ولولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن ”مدعي عام عمان، أوقف الفنان عماد حجاج رسام الكاريكاتير الأردني المعروف بشخصية أبو محجوب الساخرة، على ذمة التحقيق، على خلفية رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئا“.

وأكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة، نبأ توقيف حجاج، وكتب عبر صفحته في ”فيسبوك“: ”توقيف الزميل عماد حجاج تحت المتابعة مع عدة أطراف للوقوف على حيثيات وأسباب توقيفه، والسعي لتكفيله“.

ويعمل حجاج في صحيفة وموقع ”العربي الجديد“ القطري، ورسم في الآونة الأخيرة رسومات تتعلق باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من حذف الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، تغريدة نشرها على موقع تويتر، تضمنت إساءة إلى الإمارات.

وتضمنت التغريدة التي شارك فيها الأمير علي رابط مقال نشره موقع ”ميدل إيست آي“ الممول من قطر، صورة مسيئة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة في الإمارات وبعض دول الخليج والأردن، ما اضطر الأمير لحذف المنشور.