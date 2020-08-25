محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو

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بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "معاهدة السلام " بين الإمارات وإسرائيل