محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”معاهدة السلام “ بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات ”وام“ فقد ”ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة“.
كما تم ”بحث العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين“.
وقالت الوكالة، إن ”الجانبين تناولا آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة كورونا وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة“.