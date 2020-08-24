مقتل 4 فلسطينيين في انفجار غامض شرق مدينة غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الإثنين، مقتل 4 من عناصرها في انفجار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب لها :“ نزف الشهداء إياد جمال الجدي ومعتز عامر المبيض ويعقوب منذر زيدية ويحيى فريد المبيض من لواء غزة والذين ارتقوا شرق حي الشجاعية“ .

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد مقتل شاب وإصابة آخر في انفجار الشجاعية، مؤكدا نقلهما إلى مشفى الشفاء بغزة، حيث تُوفي الثاني بعد وقت قصير من وصوله للمشفى، ليُعلن بعدها عن مقتل اثنين آخرين .

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا قالت فيه:“ ننعى أبطال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذين ارتقوا خلال الإعداد والتجهيز“.

ولم تتحدث أي مصادر فلسطينية عن طبيعة الانفجار والأسباب التي أدت إليه، كما نفت إسرائيل قيامها بأي عمل عسكري يتعلق بالحادث، وفقا لوسائل إعلام عبرية.