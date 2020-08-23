السودان.. فصل 151 قاضيًا يتبعون لجهاز المخابرات

أعلنت لجنة ”إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال“ في السودان، الأحد، فصل 151 قاضيًا يتبعون لجهاز المخابرات، فضلًا عن إعفاء إدارات مفوضية حقوق الإنسان وبنك الأسرة، ومئات الموظفين في قطاع الكهرباء.

وقررت اللجنة إعادة شركات تتبع لوزارة المالية من القوات المسلحة، وإعادة شركات إلى الجيش بعد ما انتزعت منه سابقًا، إلى جاني مصادرة 4 صرافات أموال.

وبخصوص الجدل بشأن ولاية وزارة المالية على شركات القوات المسلحة؛ قال عضو المجلس السيادي، رئيس لجنة ”إزالة التمكين“ الفريق ياسر ‏العطا، إن ”تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالإنتاج وزيادة انتاج البترول والاستفادة من إمكانيات شركة زادنا التابعة للقوات المسلحة، ومنظومة الصناعات الدفاعية لزيادة الإيرادات“.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأحد، ”جاهزون للمساءلة في جريمة فض الاعتصام، التي وقعت فجر الثالث من شهر يونيو/ حزيران للعام الماضي، حال كنا مخطئين“.

بدوره قال عضو المجلس السيادي، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، إن ”المؤسسات التي نزعت من الجيش سنعيدها له، والمؤسسات التي تتبع للمالية وذهبت للجيش سنعيدها للمالية“.

وأضاف أن ”البعض يستفز رئيس الوزراء بالسؤال عن دوره في استرداد المؤسسات العسكرية“، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بمؤسسات الدولة بصورة متناغمة والشراكة بين المكونين المدني والعسكري.

وبين الفكي أن إدارة مؤسسات القوات المسلحة لا تتبع للجنة ”التفكيك“ بل إلى وزارة المالية، كاشفًا عن ترتيبات لاسترداد مؤسسة كبيرة كانت تابعة للجيش سيتم استردادها لصالح القوات المُسلحة، كما أشار إلى أن عددا من المؤسسات الزراعية التابعة للجيش مستعدة لطرحها للشباب وغيرها من المشاريع.

من جانبه أعلن عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، مصادرة واسترداد أصول وأموال صرافات (اليمامة، لارا، ارجين، دينار)، التي يمتلكها الأمن الشعبي، وهي قوات تتبع لحزب البشير، مؤكدًا حل مجلس إدارة بنك النيل، الذي يرأسه القيادي بحزب البشير الحاج عطا المنان.

وذكر مناع أن اللجنة أعفت قيادات إدارة بنك الأسرة، إضافة إلى إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة أفريقيا.

وتشكلت لجنة ”إزالة التمكين“ في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لإزالة تمكين نظام البشير، واسترداد الأموال المنهوبة لصالح النظام السابق وقياداته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد.