ما صحة الأخبار المتداولة حول سياحة ابنة الرئيس السوري في تركيا؟

تداولت الصحف والمواقع التركية اليوم الأحد صورا قالت إنها لابنة الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تستجم على يخت في إحدى المدن الساحلية التركية السياحية لقضاء العطلة مع أصدقائها.

الصحافة العربية بدورها لم تكلف نفسها عناء البحث عن حقيقة هذا النبأ بل تلقفته، على عجل، ونشرت مضامينه القليلة بعناوين مثيرة.

وقالت صحيفة ”صباح“ التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأحد ”هناك أحاديث عن وجود زين الأسد، ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم السياحية على سواحل بحر إيجة“.

وأضافت الصحيفة ”يقال إن زين الأسد، التي تبلغ من العمر 16 عاما، موجودة في مدينة بودروم، والأحاديث تفيد بأنها تقوم بجولة سياحية، حيث زارت أقاربها مؤخرا في إسطنبول، ثم ذهبت إلى شواطئ بحر إيجة مع أصدقائها“.

وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في مدينة بودروم، وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة، أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة.

وعلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخبر هو لمجرد الإثارة ولفت النظر، إذ لا يمكن لابنة الرئيس السوري زيارة تركيا في ظل العداء المتفاقم بين البلدين منذ تسعة أعوام.

ورغم أن الصحافة التركية لم تؤكد النبأ، غير إن الإعلام العربي سلم بالأمر، وعنون أحد المواقع خبرها بسؤال حاسم: ماذا تفعل ابنة بشار الأسد في تركيا؟.

وأفاد نشطاء سوريون أن هذا الخبر عار عن الصحة، مشيرين إلى حالة العداء التي تتحكم في العلاقة بين أنقرة ودمشق منذ العام 2011 لدى بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري، ومحاولة أنقرة إقناع الأسد بإشراك جماعة الإخوان االمسلمين في الحكم، وهو ما رفضه الرئيس السوري، آنذاك.

وأعرب المعارض السوري قتيبة ياسين عن استغرابه من هذا الخبر، مشيرا إلى أن الصورة المنشورة مع الخبر هي لابنة فلك جميل الأسد، وابنها، أي حفيد فلك الأسد.

وقال ياسين إن فلك جميل الأسد، وهي ابنة عم الرئيس السوري، متزوجة من شخص لبناني من بيت أبو حمزة، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن لبشار الأسد من زوجته أسماء ثلاثة أولاد، هم حافظ وكريم وزين.