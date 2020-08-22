وصول طائرتي مساعدات مصرية من الكنيسة والأزهر إلى بيروت (فيديو)

وصلت طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات الطبية والغذائية، اليوم السبت إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وحملت الطائرتان اللتان أرسلتهما مؤسستا الأزهر الشريف والكنيسة المصرية نحو 27 طنا من المساعدات ما بين دواء وغذاء.

وقال السفير المصري في لبنان ياسر علوي إن بلاده قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت فور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار بيروت.

وأضاف أن الجسر الجوي سينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، كما قررت مصر إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح السفير المصري أن ”هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني من خلال تضافر جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية، والأزهر الشريف، وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية“.