السودان.. تجميد التفاوض مع "الحركة الشعبية شمال"

أعلن وسيط جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، توت قلواك، مساء الجمعة، تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بسبب رفضها رئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة السودانية للمفاوضات.

وقال قلوك في مؤتمر صحفي بجوبا، إن الوساطة ليس لديها حق التدخل في تعيين عضوية الوفود، وأن المحادثات ستتواصل مع بقية الحركات المسلحة للوصول إلى سلام.

وأفاد أن الوساطة ستناقش مع قيادة الدولة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو لأجل العودة للمفاوضات، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية جلست مع الوفد الحكومي برئاسة دقلو، عددا من الجولات التفاوضية لكن ”تفاجأنا بموقف الشعبية الأخير“.

وقال: “ أوضحنا لهم أن هذا الوفد يمثل الحكومة السودانية ويقوده الرجل الثاني في الدولة، وليس للوساطة أي صفة لاختيار من يأتي ومن لا يأتي للتفاوض، الوفود لها الحق في اختيار عضويتها“.

وقال رئيس الوساطة، إن الحركة الشعبية قدمت ورقة تطالب فيها بعلمانية الدولة أو بتقرير المصير حال تعذر الوصول لاتفاق حول الأمر الأول، واصفا هذا بالحق المشروع وليس للوساطة أي حق للتدخل فيه، بل دور الوساطة يكمن في ترتيب الجلسات ورئاستها وتنظيم الحوارات.

وكانت الحركة الشعبية شمال – جناح عبدالعزيز الحلو قد أعلنت، ”الخميس“، انسحابها من المفاوضات احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لوفد الحكومة المفاوض.