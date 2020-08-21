محتجون يضرمون النار بمكتب مجلس النواب في البصرة جنوب العراق

قالت مصادر أمنية، إن محتجين في مدينة البصرة جنوب العراق، أضرموا النار بمكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
محتجون عراقيون يضرمون النار في مكتب البرلمان في #البصرة #إرم_نيوز #العراق pic.twitter.com/LB16wSUN1K
— إرم نيوز (@EremNews) August 21, 2020
واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.
وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.