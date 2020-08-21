محتجون يضرمون النار بمكتب مجلس النواب في البصرة جنوب العراق

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قالت مصادر أمنية، إن محتجين في مدينة البصرة جنوب العراق، أضرموا النار بمكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم. محتجون