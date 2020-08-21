21 أغسطس

محتجون يضرمون النار بمكتب مجلس النواب في البصرة جنوب العراق

محتجون يضرمون النار بمكتب مجلس النو...

قالت مصادر أمنية، إن محتجين في مدينة البصرة جنوب العراق، أضرموا النار بمكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم. محتجون

المصدر: رويترز

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قالت مصادر أمنية، إن محتجين في مدينة البصرة جنوب العراق، أضرموا النار بمكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.

 