السعودية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بإعلانين متزامنين من طرفي النزاع في ليبيا، عن وقف شامل لإطلاق النار، يمهد لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

وقالت الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا“.

وأضافت: ”وتؤكد على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر“.