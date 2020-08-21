إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن 4 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت القناة العبرية 13، إن 4 مستوطنين أصيبوا في مستوطنة سديروت، بعد سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ الاعتراض الخاصة بالقبة الحديدية، مشيرة إلى أن طواقم نجمة داوود الحمراء قدمت لهم الإسعافات الأولية.

وأضافت القناة أن أحد المنازل أصيب بضرر كبير، فيما دوت صافرات الإنذار في معظم مستوطنات الغلاف.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، وإطلاق صاروخين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت موقعا لحركة حماس غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت أرضاً زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر: ”مؤخرا أطلقت قذيفتين صاروخيتين من قطاع ‎غزة وسقطتا في منطقة السياج الأمني، ونتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط في تطبيق الجبهة الداخلية، يتم فحص فيما إذا كانت القذيفتين اجتازتا الحدود إلى الداخل“.

وجاء القصف الإسرائيلي في ظل مواصلة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلاً عن البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع، والتي أسفرت عن اندلاع نحو 50 حريقاً منذ ساعات الصباح.

ويتواصل تسخين الأجواء في قطاع غزة، بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن فشل جهود الوساطة التي قادتها مصر من أجل استعادة الهدوء في القطاع، حيث غادر الوفد الامني المصري، غزة، دون تحقيق نتائج ملموسة.