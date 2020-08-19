نتنياهو لا يستبعد تصعيدا عسكريا في غزة إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة

خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسؤولين بالمجلس البلدية لمستوطنات غلاف غزة، مساء الثلاثاء، إنه لا يستبعد حدوث جولة تصعيد جديدة بالقطاع، في ظل عودة ظاهرة البالونات الحارقة مجددا، وتسببها في 39 حريقا خلال 24 ساعة، في مناطق زراعية بالمستوطنات، وفقا لتقارير بالإعلام العبري.

وأشارت قناة ”أخبار 12″، أن نتنياهو أجرى اتصالات هاتفية برؤساء المجالس المحلية لمستوطنات الغلاف، وأبلغهم بتفاصيل الاستعدادات التي تقوم بها حكومته من أجل مواجهة ظاهرة البالونات الحارقة، دون أن يستبعد إمكانية العودة لسياسة الاغتيالات المنظمة.

ونقلت القناة عن نتنياهو القول: ”حددنا سياسات تقوم على أن حكم اشعال حريق كحكم إطلاق صاروخ، نحن نعمل منذ 10 أيام بشكل متواصل لقصف بنى تحتية تخص حركة حماس والتنظيمات الإرهابية، كما أننا نفرض عقوبات مختلفة على حماس في مجالات تعد مهمة لهذه الحركة، وللأسف… لا نستبعد إمكانية حدوث جولة حربية أو جولات لو تفاقم الأمر، واتعشم ألا نصل إلى هذه المرحلة“.

وأشار نتنياهو في حديثه لرؤساء المجالس إلى أن ”حماس“ سترتكب خطأ كبير لو استمرت في إطلاق البالونات الحارقة، واستخدام هذه الأداة غير المبررة، مضيفا: ”تعلم حماس إلى أين ستتجه الأوضاع، وأتمنى أن تدرك حركة الجهاد الإسلامي أيضا هذه الحقيقة“.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه في حال حدوث جولة تصعيد جديدة، فإن العودة لسياسات الاغتيالات المنظمة ستكون على الطاولة، مضيفا: ”لا توجد قيود تمنعنا من ذلك“.

ووفق تقرير صحيفة ”إسرائيل اليوم“، مساء الثلاثاء، شهدت مستوطنات غلاف غزة 39 حريقا منذ صباح اليوم، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، فيما قامت أطقم الإطفاء والإنقاذ بمساعدة الجيش وكيانات أخرى في قيادة الجبهة الداخلية بالعمل من أجل احتواء الموقف، وسط حديث عن كون غالبية الحرائق محدودة وغير خطيرة.

هذا، وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات وطائرات تابعة للجيش شنت، مساء الثلاثاء، غارات استهدفت عددا من مرافق حركة ”حماس“ الحيوية في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية جنوب إسرائيل.