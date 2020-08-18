إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل‎

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صواريخ انطلقت من قطاع غزة، وقد دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أشكلون وفي كيبوتس زيكيم، وإن التفاصيل قيد الفحص“.

وقال موقع ”0404“ الإسرائيلي، إن عدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب منطقة عسقلان، بينما حاولت منظومة القبة الحديدية اعتراضها.

وجاء إطلاق الصواريخ في ظل تواصل إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات صباح الثلاثاء، بعد زيارة وفد أمني مصري للقطاع ولقائه مع حركة حماس لبحث تثبيت التهدئة.

ومنذ أسبوع عاد إطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة، كما عادت المظاهرات الليلية على حدود قطاع غزة والمعروفة باسم ”الإرباك الليلي“، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف لحماس في غزة.