تعقيبًا على حكم الحريري.. إسرائيل: "حزب الله" ارتهن مستقبل الشعب اللبناني‎

اعتبرت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، يؤكد أن جماعة حزب الله ”ارتهنت مستقبل الشعب اللبناني“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان:“حكم المحكمة التي حققت بمقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري، والذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء، واضح لا لبس فيه.. جماعة حزب الله الإرهابية وأفرادها متورطون بجريمة القتل وعرقلة التحقيق“.

وأضاف أن“حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية، وعلى دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر“.

وتابع المتحدث:“الحشد العسكري لحزب الله، وجهوده لإنشاء ترسانة صواريخ دقيقة التوجيه، وأفعاله تعرض المنطقة بأكملها للخطر“.