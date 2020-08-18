أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الخاصة باغتيال والده

قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، إننا نقبل بحكم المحكمة الخاصة بلبنان ونريد تطبيق العدالة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: ”مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا“.

مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا — Saad Hariri (@saadhariri) August 18, 2020

وأضاف: ”نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة بوضوح: لا تنازل عن حقّ الدم“.

نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة بوضوح: لا تنازل عن حقّ الدم. — Saad Hariri (@saadhariri) August 18, 2020

وتابع الحريري الابن: ”اليوم أحمل مطلبا جديدا بعد الكارثة المهولة التي حلّت بمدينتي وبلدي يوم ٤ آب، هو أن تؤسس الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه معرفة الحقيقة والعدالة لكل الأبرياء والجرحى الذين سقطوا في #انفجار_بيروت.. وهنا أقول أيضا: لا تنازل عن حقّ #بيروت وحقّ الضحايا الأبرياء“.