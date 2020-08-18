18 أغسطس

أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الخاصة باغتيال والده

أول تعليق من سعد الحريري على حكم ال...

قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، إننا نقبل بحكم المحكمة الخاصة بلبنان ونريد تطبيق العدالة. وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "مطلبي هو مطلب جميع

المصدر: رويترز

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قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، إننا نقبل بحكم المحكمة الخاصة بلبنان ونريد تطبيق العدالة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: ”مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا“.

وأضاف: ”نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة بوضوح: لا تنازل عن حقّ الدم“.

وتابع الحريري الابن: ”اليوم أحمل مطلبا جديدا بعد الكارثة المهولة التي حلّت بمدينتي وبلدي يوم ٤ آب، هو أن تؤسس الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه معرفة الحقيقة والعدالة لكل الأبرياء والجرحى الذين سقطوا في #انفجار_بيروت.. وهنا أقول أيضا: لا تنازل عن حقّ #بيروت وحقّ الضحايا الأبرياء“.