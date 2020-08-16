هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

تعرضت المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية بغداد، لهجوم صاروخي، مساء اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، أن ”صاروخين سقطا في محيط المنطقة الخضراء ولم يتسببا بأية خسائر بشرية أو مادية“.

ولم تعلق السلطات العراقية على الهجوم لغاية الآن.

وتضم المنطقة الدولية (الخضراء) مقار بعثات دبلوماسية، ومنشآت حيوية، فضلًا عن القصر الحكومي، وقصر رئيس الجمهورية.

ويأتي الهجوم، ضمن سلسلة هجمات تنفذها مجموعات مسلحة مجهولة، وسط اتهامات للميليشيات الموالية لإيران بالوقوف خلفها.

وأُعلن، أمس السبت، عن سقوط 3 صواريخ ”كاتيوشا“ في محيط معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.