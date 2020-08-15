مع تصاعد التوتر في القطاع.. وفد أمني مصري إلى غزة

قالت حركة حماس، مساء السبت، إن وفداً أمنياً مصريا سيزور قطاع غزة، تزامناً مع التوتر الأمني الذي يشهده القطاع من إطلاق بالونات حارقة على الحدود الشرقية مع إسرائيل والرد العسكريّ بالقصف على مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في لقاء عبر فضائية الأقصى ”التابعة لحماس“ :“ التواصل مع الأشقاء المصريين لا ينقطع والوفد المصري سيأتي إلى غزة قريباً“، لافتاً إلى أنه لا موعد محدد لوصول الوفد.

وذكرت قناة كان العبرية مساء السبت، أن وفداً أمنياً مصريا سيصل إلى قطاع غزة يوم الإثنين، بهدف الضغط على الفصائل الفلسطينية لوقف التصعيد قبل تدحرج الأمور إلى المزيد من التوتر.

وأوضحت القناة العبرية، أن الوفد المصري سيبدأ زيارته بلقاء مسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله، قبل أن ينطلق إلى قطاع غزة للقاء الفصائل هناك.

وتصاعدت وتيرة التوتر على حدود قطاع غزة بشكل كبير، بعد عودة المظاهرات الليلية على طول الحدود الشرقية للقطاع والتي تعرف باسم ”الارباك الليلي“، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع لحماس في غزة.

وتوافد المئات من الشبان الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات وأطلقوا المفرقعات صوب جنود الجيش الإسرائيلي المنتشرين على طول المناطق الحدودية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي بالرصاص الحي، إحداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.