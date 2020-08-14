اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية تحسين الشحماني (صور)

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الناشط في الاحتجاجات العراقية، تحسين الشحماني، بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن ”مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات العراقية، تحسين أسامة الشحماني، في مكان عمله بمنطقة الجنينة في محافظة البصرة، ثم لاذوا بالفرار“.

وأضاف المصدر أن“الناشط المدني، كان في شركته الكائنة في مجمع سكني، عندما تقدم إليه المسلحون، وأمطروه بوابل من الرصاص، ليردوه قتيلًا في الحال“.

وأشار إلى ”وصول قوة أمنية إلى مكان الحادثة، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، وفرضت طوقًا أمنيًا على المكان، وبدأت في البحث عن الجناة“.

وكان الشحماني، من الناشطين في احتجاجات محافظة البصرة، وشارك في أغلب التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أعماله التطوعية الأخرى.

وشهدت عدة محافظات عراقية، خلال الأيام الماضية، موجة اغتيالات واسعة، استهدفت محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية.

وبدأت موجة الاغتيالات الأخيرة، مع اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء، قبل عدة أشهر ، عندما أقدم مسلحون على قتله بواسطة سلاح كاتم للصوت في منطقة من أكثر مناطق المدينة تحصينًا.

وبعدها بأيام أطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد، فضلًا عن مقتل عدد آخر من النشطاء، بينهم الخبير الأمني البارز، هشام الهاشمي، الشهر الماضي.

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميليشيات تنفي ذلك باستمرار.