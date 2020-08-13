الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الخميس، موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس، ردًا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة صوب بلدات ومستوطنات غلاف القطاع.

واستهدف القصف موقعا للجناح المسلح لحركة حماس، غرب مدينة غزة، بأكثر من صاروخين، فيما لم يتم الإعلان عن سقوط جرحى جراء القصف، واقتصرت آثاره على بعض الخسائر المادية.

وجاء القصف الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ردا على تواصل إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، والتي تسببت بعشرات الحرائق في مناطق غلاف قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية منع إدخال الوقود لقطاع غزة، بعد يوم من إعلانها وقف إدخال مواد البناء للقطاع، في إجراء عقابي للرد على إطلاق البالونات المفخخة.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلاً إلى 8 أميال، وذلك بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.