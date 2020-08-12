مصر: ندعم العراق في مواجهة أي اعتداءات تركية

أدانت مصر الاعتداء التركي الذي أدى لمقتل عدد من عناصر الجيش العراقي شمال البلاد، مؤكدة دعمها لبغداد في مواجهة أي اعتداءات تركية تستهدف الأراضي العراقية.

جاء ذلك في اتصال بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره المصري سامح شكري، حسبما أعلن أحمد حافظ، المتحدث باسم الأخير.

وقال حافظ، في بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن شكري أكد خلال الاتصال ”دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه“.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ”اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة“.

وكانت طائرة مسيرة تركية، شنت الثلاثاء الماضي، غارة على منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان العراق، ما تسبب في مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وأشارت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ”القصف الذي أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء، انتهاك سافر لسيادة العراق، ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار“.