استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوة ناسفة جنوب العراق

استهدفت عبوة ناسفة، مساء الأربعاء، رتلا عسكريا أمريكيا، في محافظة ذي قار، جنوب العراق، ما أدى إلى احتراق إحدى مركبات الرتل.

وقالت مصادر عسكرية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”عبوة ناسفة انفجرت على الطريق السريع الدولي في محافظة ذي قار، مستهدفة رتلا عسكريا كان ينقل دعما لوجستيا للجيش الأمريكي في القواعد العراقية المختلفة“.

وأضافت المصادر أن ”انفجار العبوة، أدى إلى إحراق إحدى مركبات الرتل“، مشيرة إلى أنه ”لم يتبين حتى الآن، وقوع قتلى أو جرحى بصفوف عناصر الجيش الأمريكي المرافقين للرتل، بسبب الإجراءات المشددة، التي اتخذتها القوات الأمريكية“.

وتتهم واشنطن، الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.