الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف في قطاع غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عدة غارات متفرقة على عدد من الأهداف والمواقع في قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية إن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع ”أف 16″، شنت غارة على موقع شرق حي النهضة بمحافظة رفح جنوب القطاع، كما قصفت طائرة من نوع ”أباتشي“ بأربعة صواريخ على الأقل أرضاً زراعية في محيط مطار غزة الدوليّ جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه نقاط الرصد التابعة للفصائل الفلسطينية على الحدود المحاذية لوسط القطاع، واستهدفت نقطة رصد تابعة لحركة حماس شرق المحافظة الوسطى، إضافة لقصفها موقع بدر العسكري في منطقة نتساريم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي :“ ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع ⁧ غزة في الأسبوع المنصرم شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة ⁧‫حماس الإرهابية في قطاع ⁧‫غزة حيث تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس“.

وأضاف في تغريدة له على موقع فيس بوك :“ ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى جميع الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد إسرائيل ، وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وفق الحاجة“ على حد تعبيره.

وقال موقع ”مفزاكيم“ العبري إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا دفعة جديدة من البالونات المتفجرة مساء الثلاثاء من شرق رفح تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت طواقم الإطفاء في الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، وقوع أكثر من 60 حريقًا منذ ساعات الصباح في المناطق المحاذية لقطاع غزة، جراء إطلاق البالونات المفخخة من القطاع.

وقالت دائرة الإطفاء في الجيش الإسرائيلي، إن ”68 حريقًا اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح الثلاثاء، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من المنطقة الشرقية لقطاع غزة، ثمانية منها وصفت بالكبيرة، و60 حريقًا صغيرًا“.