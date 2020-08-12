كيف تعتزم الدول المانحة إيصال المساعدات مباشرة للشعب اللبناني؟

شددت الدول التي وعدت خلال المؤتمر الافتراضي بتقديم مساعدات مالية للبنان بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت، على وجوب إيصال هذه المساعدة للسكان ”في شكل مباشر“ وفي إطار ”الشفافية“.

حيث أشار ممثلو ثلاثين بلدا في بيان صدر في ختام المؤتمر يوم الأحد الماضي، إلى أن ”المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون مساعدتهم منسقة في شكل جيد برعاية الأمم المتحدة، وأن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية“.

وبلغت قيمة المساعدات التي وعدت البلدان المانحة بتقديمها 252.7 مليون يورو ، تسعى لتوصيلها على شكل مساعدات فورية أو قصيرة المدى ،لإنقاذ المتضررين من الانفجار الذي خلف أكثر من 170 قتيلا و 6آلاف مصاب ، إضافة إلى عشرات المفقودين ومئات الآلاف من الأشخاص بدون مأوى، حسب تقرير نشره موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي الثلاثاء.



ولمراقبة وصول المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني الذي ما فتئ يتهم حكامه بالفساد،قررت البلدان المانحة تقديمها تحت رعاية الأمم المتحدة ، بسبب عدم ثقة الشعب اللبناني بالطبقة السياسية التي تسير البلاد ، وبالتالي سيتولى مهمة توزيع المساعدات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية.

وسيكون على المنظمات غير الحكومية أن تقدم برنامجها لفترة زمنية محددة إلى إحدى البلدان المانحة، مع الحرص على اجتماعات متواصلة بين المانحين و الأطراف المكلفة بإيصال وتوزيع المساعدات.

وبهذا الصدد ،صرحت ”اليزابيث بيرس ”، الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي “ لموقع ”لوباريزيان“: ”يعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كمنسق عام،فإذا كان هناك نقص في الموارد في قطاع ما ، فسوف يلفت انتباهنا إليه“.



وشدد من جهته جوليان كورسون،المدير التنفيذي لجمعية ”ترانسبارانسي“ لبنان: ”من المهم تطبيق مبدأ الشفافية ، ونشر كل المعلومات المتعلقة بمسار الأموال ”.

وأضاف أن الجمعية في نقاش مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد، كما تنسق مع منظمات لبنانية أخرى لإنشاء ”مجموعة ضغط محلية لضمان فعالية المساعدات ”.منبها أن حجم الضرر هائل ، وستكون هناك حاجة لمزيد من التبرعات.

فيما سيتم ربط وقت إعادة بناء البنية التحتية ، بتنفيذ إصلاحات بعيدة المدى من طرف السلطات اللبنانية ، التي لم تف بتلك المتعلقة بمساعدات دولية قدرها 11.6 مليار دولار، تم الإعلان عنها في 2018 ولم تدفع حتى اليوم.



هذه الإصلاحات ستتيح مليارات الدولارات للشعب اللبناني. وخلال مؤتمر يوم الأحد الماضي ،قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي“كريستالينا جورجيفا “ بهذا الخصوص :“لقد حان الوقت للزعماء اللبنانيين للعمل بحزم“.

كما أشار بيان صادر عن الاليزيه :“المشاركون في المؤتمر مستعدون لدعم الانتعاش الاقتصادي والمالي للبنان ، الأمر الذي يتطلب ، كجزء من استراتيجية الاستقرار ، أن تلتزم السلطات اللبنانية بالكامل بالإصلاحات العاجلة والجوهرية المتوقعة“.