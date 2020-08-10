العراق.. محتجون يضرمون النار في مبنى محافظة الديوانية

أضرم محتجون عراقيون، غاضبون، مساء الإثنين، النار في مبنى محافظة الديوانية، ضمن تظاهرة أطلقها نشطاء.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن ”عدداً من الناشطين، نظموا تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة، احتجاجاً على رغبة المحافظ بإعادة افتتاح المبنى، لكن التظاهرة خرجت عن إطارها، وأضرم بعض المحتجين النيران في المبنى“.

وأضاف أن ”المتظاهرين انسحبوا بعد اشتعال النيران، فيما وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وطوّقته، بحثاً عن المتظاهرين، فيما بدأت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق“.

وتابع، أن ”المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بسوء الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن مسألة انقطاع التيار الكهربائي“.

وتشهد محافظات جنوب العراق، احتجاجات غاضبة للمطالبة باستقالة المسؤولين ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.