عرض مريب من أردوغان للبنانيين (فيديو)

”سنمنح الجنسية التركية لأشقائنا الذين يعتبرون أتراكا أو تركمانا في لبنان”، هكذا بدأ وزير الخارجية التركي مولوود جشاويش أوغلو، كلامه الموجه لمجموعة من اللبنانيين اليائسين من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها جراء سنوات عجاف تكللة بانفجار مرفأ بيروت.

وكان أوغلو قد أجرى زيارة للبنان يوم السبت الماضي، تجول خلالها في موقع حادث الانفجار في مرفأ بيروت، مؤكدا أن تركيا ”ستثبت الجنسية التركية كدعم للأشقاء الذين ينتمون لأصول من الشرق الأوسط تركية أو تركمان“ بناء على توجيهات أردوغان.

عرض مريب من تركيا للبنانيين، بأمر من أردوغان يقضي بمنح الجنسية للتركمان في لبنان، تضمن إشارة أوغلو، إلى الاتراك الذين يعيشون في لبنان منذ القرن الحادي عشر.

ولم يتردد أوغلو أو يجد مانعا سياسيا في إطلاق وصف مواطنين أتراك، على لبنانيي الجنسية والهوية من أصول تركمانية بالقول “ نحن دائما مع مواطنينا الأتراك والتركمان في لبنان وأينما كانوا في العالم“.

والسياسة التركية بشأن التركمان ليست جديدة، إذ أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، قائلا ”أيا كان التركمان سنحميهم إن كان في سوريا و العراق و البلقان وفي القرم والقوقاز وأتراك الكراغلة في ليبيا.

واعتبر نشطاء العرض التركي للتركمان في لبنان، خطة تركية للعلب دور أكبر في هذا البلد المنهك، لتنفيذ هدفها بشأن شرق المتوسط، والاستحواذ على ثرواته.

وقال الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك، في تغريدة على ”تويتر“: ”يعلم أردوغان ما فعلته دولة العثماني في جميع طوائف لبنان، فجرحهم في المسلمين غائر في سفر برلك وجرحهم في الأرمن غائر في مذبحة الأرمن، ورغم ذلك أرسل نائبه ووزير خارجية تركيا إلى بيروت ليشق الصف المجتمعي اللبناني في عز أزمته ويعلن منح التركمان جنسيتهم!!

هل آن للعقول أن تعمل؟؟“.

يعلم #اردوغان مافعلته دولة العثماني في جميع طوائف #لبنان فجرحهم في المسلمين غائرًا في سفر برلك وجرحهم في #الأرمن غائرًا في #مذبحة_الأرمن ورغم ذلك أرسل نائبه ووزير خارجية #تركيا إلى #بيروت ليشق الصف المجتمعي اللبناني في عز أزمته ويعلن منح التركمان جنسيتهم!!

هل آن للعقول أن تعمل؟؟ https://t.co/4NvX5Fri6N — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) August 9, 2020

فيما اعتبر مغردون العرض التركي، دليلا على العنصرية والحقد تجاه العرب، حيث قال حساب باسم موزا عازر ”تصريحات وزير الخارجية التركي من بيروت و عرضه الجنسية التركية على التركمان تدل على عنصرية و حقد على العرب“.

تصريحات وزير الخارجية التركي من بيروت و عرضه الجنسية التركية على التركمان تدل على عنصرية و حقد على العرب — Mosa Aezr (@MosaAezr) August 9, 2020

وقال الناشط خالد باطرفي ”وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان يصدر تعليماته بمنح الجنسية التركية لكل من تعود أصوله إلى التركمان في لبنان.. خلص من سوريا والعراق وليبيا وجاء دور لبنان“.

وزير الخارجية التركي: الرئيس #أردوغان يصدر تعليماته بمنح الجنسية التركية لكل من تعود أصوله إلى التركمان في #لبنان

خلص من #سوريا #العراق #ليبيا وجاء دور لبنان. #تركيا — د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) August 9, 2020

وجاء رد نضال السبع على العرض التركي، بإعلان اعتزازه بجنسيته العربية ”وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يقول إن تركيا سوف تمنح جنسيتها للتركمان في لبنان، وهل هناك عاقل يا سيد شنكليش يقبل أن يترك جنسيته العربية ويحمل تركية؟ بالنسبة لي أتشرف بحمل جنسيتي العربية“.

وزير الخارجية التركي #مولود_تشاووش_أوغلو يقول ان #تركيا سوف تمنح جنسيتها للتركمان في #لبنان ، وهل هناك عاقل يا سيد شنكليش يقبل ان يترك جنسيته العربية ويحمل تركية؟ بالنسبة لي اتشرف بحمل جنسيتي العربية — نضال السبع (@NidalSabeh) August 9, 2020

وقال حساب باسم الإعلامي ندا الظفيري، ”بينما بيروت عم تبكي، بأمر من أردوغان، وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو، يعرض الجنسية التركية على تركمان لبنان.. عن صفاقة ووقاحة العلوج المغول أتحدث“.