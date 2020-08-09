9 أغسطس

لماذا يشن أنصار عون حملة اتهامات على القاضي الذي يتولى ملف انفجار المرفأ؟

لماذا يشن أنصار عون حملة اتهامات عل...

يشهد موقع تويتر في لبنان حملة اتهامات على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من قبل أنصار رئيس الجمهورية ميشال عون. ويتولى القاضي غسان عويدات ملف انفجار مرفأ

المصدر: عارف بسموق - إرم نيوز

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يشهد موقع تويتر في لبنان حملة اتهامات على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من قبل أنصار رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويتولى القاضي غسان عويدات ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل 220 شخصا وإصابة 5 آلاف، واعتقال مجموعة من المسؤولين بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.

واتهم ناشط يدعى وديع عقل القاضي عويدات بأنه من تسب بالانفجار مطالبا بمحاسبته، وغرد: ”التلحيم بالمرفأ حصل بأمر من مدعي عام التمييز غسان عويدات، وتنفيذ رئيس المرفأ. كيف أمرتوا 3 عمال يروحوا يلحموا من دون ما تخبروهن بوجود متفجرات؟! كيف طلبتوا أبطال إطفاء بيروت وما قلتولن بوجود المتفجرات! لا وألف لا، مش مقبول ما تروحوا كلكن على التحقيق وأكبر رؤوس تتحاسب!“.

وكتب آخر يدعى وسيم: ”مطلوب التحقيق مع غسان عويدات لمعرفة السبب وراء طمسه للأدلة والملفات“.

وغردت الناشطة كارولينا فرحات: ”طبعا غسان عويدات عم يحقق بمسببات الانفجار… مسخرة أكتر من هيك ما بقا يصير !!!!!!!!“.

وقال الصحفي اللبناني رضوان مرتضى إن حملة شعواء تشن لسحب الملف من القاضي غسان عويدات لتسليمه لقاض محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، وجاء في تغريدته: ”حملة شعواء تُشنّ لسحب الملف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتسليمه لقاضٍ محسوب على العهد، وتحديداً بعد إشارته بتوقيف بدري ضاهر وعدم رضوخه للتدخلات السياسية لتركه على ذمة التحقيق“.

واعتبر الصحفي رياض قبيسي أن الحملة تهدف إلى إيداع الملف في عهدة القضاء العسكري، وقال: ”الدعم لعويدات هو دعم من أجل استمرارية التحقيق مع القضاء العادي في مواجهة محاولة إيداع الملف في عهدة القضاء العسكري. أي أنه دعم للقضاء العادي وليس لشخص عويدات. هاي للتاريخ كرمال ما حدا يقلي أنت دعمت عويدات. أنا أدعم الموقف لا الشخص، تماما كما دعمت غادة عون في قضية المازوت المغشوش“.

وقال الناشط عماد عويد: ”بدأت حملة التيار لسحب الملف من غسان عويدات لإطلاق صراح بدري ضاهر“.

ويحمل قسم كبير من اللبنانيين، المدير العام للجمارك بدري ضاهر مسؤولية الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، بسبب وجود كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار المصادرة منذ سنوات في الميناء دون إتلافها أو التخلص منها.

من هو غسان عويدات؟

ينحدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من بلدة شحيم في قضاء الشوف، وهو من مواليد 1956 ومتأهل من السيدة لينا عويدات وله ثلاثة أولاد.

نال عويدات إجازة الحقوق في قسم القانون الدولي الخاص من جامعة القديس يوسف، وشهادة في القانون العدلي من معهد الدروس القضائية، وشهادة مرادفة من معهد الدروس القضائية في باريس.

وعين محققا عدليا في ملف مخيم نهر البارد أثناء توليه مهام قاضي التحقيق الأول في بيروت.

2020-08-غسان-عويدات-2019

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