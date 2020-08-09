لماذا يشن أنصار عون حملة اتهامات على القاضي الذي يتولى ملف انفجار المرفأ؟

يشهد موقع تويتر في لبنان حملة اتهامات على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من قبل أنصار رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويتولى القاضي غسان عويدات ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل 220 شخصا وإصابة 5 آلاف، واعتقال مجموعة من المسؤولين بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.

واتهم ناشط يدعى وديع عقل القاضي عويدات بأنه من تسب بالانفجار مطالبا بمحاسبته، وغرد: ”التلحيم بالمرفأ حصل بأمر من مدعي عام التمييز غسان عويدات، وتنفيذ رئيس المرفأ. كيف أمرتوا 3 عمال يروحوا يلحموا من دون ما تخبروهن بوجود متفجرات؟! كيف طلبتوا أبطال إطفاء بيروت وما قلتولن بوجود المتفجرات! لا وألف لا، مش مقبول ما تروحوا كلكن على التحقيق وأكبر رؤوس تتحاسب!“.

التلحيم بالمرفأ حصل بأمر من مدعي عام التمييز غسان عويدات، وتنفيذ رئيس المرفأ.

كيف أمرتوا ٣ عمال يروحوا يلحموا من دون ما تخبروهن بوجود متفجرات؟!

كيف طلبتوا أبطال إطفاء بيروت وما قلتولن بوجود المتفجرات!

لا وألف لا،

مش مقبول ما تروحوا كلكن على التحقيق وأكبر رؤوس تتحاسب!#بيروت — Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) August 9, 2020

وكتب آخر يدعى وسيم: ”مطلوب التحقيق مع غسان عويدات لمعرفة السبب وراء طمسه للأدلة والملفات“.

مطلوب التحقيق مع غسان عويدات لمعرفة السبب وراء طمسه للادلة والملفات — Wissam (@delwyss) August 9, 2020

وغردت الناشطة كارولينا فرحات: ”طبعا غسان عويدات عم يحقق بمسببات الانفجار… مسخرة أكتر من هيك ما بقا يصير !!!!!!!!“.

وطبعا غسان عويدات عم يحقق بمسببات الانفجار…🙄 مسخرة اكتر من هيك ما بقا يصير !!!!!!!! — carolina farhat (@carcour1) August 9, 2020

وقال الصحفي اللبناني رضوان مرتضى إن حملة شعواء تشن لسحب الملف من القاضي غسان عويدات لتسليمه لقاض محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، وجاء في تغريدته: ”حملة شعواء تُشنّ لسحب الملف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتسليمه لقاضٍ محسوب على العهد، وتحديداً بعد إشارته بتوقيف بدري ضاهر وعدم رضوخه للتدخلات السياسية لتركه على ذمة التحقيق“.

حملة شعواء تُشنّ لسحب الملف من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتسليمه لقاضٍ محسوب على العهد، وتحديداً بعد إشارته بتوقيف بدري ضاهر وعدم رضوخه للتدخلات السياسية لتركه على ذمة التحقيق — رُضوان (@radwanmortada) August 9, 2020

واعتبر الصحفي رياض قبيسي أن الحملة تهدف إلى إيداع الملف في عهدة القضاء العسكري، وقال: ”الدعم لعويدات هو دعم من أجل استمرارية التحقيق مع القضاء العادي في مواجهة محاولة إيداع الملف في عهدة القضاء العسكري. أي أنه دعم للقضاء العادي وليس لشخص عويدات. هاي للتاريخ كرمال ما حدا يقلي أنت دعمت عويدات. أنا أدعم الموقف لا الشخص، تماما كما دعمت غادة عون في قضية المازوت المغشوش“.

الدعم لعويدات هو دعم من أجل استمرارية التحقيق مع القضاء العادي في مواجهة محاولة ايداع الملف في عهدة القضاء العسكري . اي انه دعم للقضاء العادي وليس لشخص عويدات.هاي للتاريخ كرمال ما حدا يقلي انت دعمت عويدات . انا ادعم الموقف لا الشخص، تماما كما دعمت غادة عون في قضية المازوت المغشوش — riad kobaissi (@riadkobaissi) August 9, 2020

وقال الناشط عماد عويد: ”بدأت حملة التيار لسحب الملف من غسان عويدات لإطلاق صراح بدري ضاهر“.

هههه يحرق حريشك ما أقواك.

بدأت حملة التيار لسحب الملف من غسان عويدات لاطلاق صراح بدري ضاهر https://t.co/DHLuoPAka5 — imad owayed (@IOwayed) August 9, 2020

ويحمل قسم كبير من اللبنانيين، المدير العام للجمارك بدري ضاهر مسؤولية الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، بسبب وجود كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار المصادرة منذ سنوات في الميناء دون إتلافها أو التخلص منها.

من هو غسان عويدات؟

ينحدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من بلدة شحيم في قضاء الشوف، وهو من مواليد 1956 ومتأهل من السيدة لينا عويدات وله ثلاثة أولاد.

نال عويدات إجازة الحقوق في قسم القانون الدولي الخاص من جامعة القديس يوسف، وشهادة في القانون العدلي من معهد الدروس القضائية، وشهادة مرادفة من معهد الدروس القضائية في باريس.

وعين محققا عدليا في ملف مخيم نهر البارد أثناء توليه مهام قاضي التحقيق الأول في بيروت.