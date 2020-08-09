العراق .. ما حقيقة منح حكومة عبدالمهدي 3 ملايين دولار "مكافأة نهاية خدمة"؟

نفت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، اليوم الأحد، منح أعضاء حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي المستقيلة، مكافأة نهاية الخدمة، بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

واستقالت حكومة عبدالمهدي، في تشرين الثاني/ ديسمبر، على وقع احتجاجات شعبية غاضبة.

وقالت الهيئة في بيان ”تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الكتاب أدناه ونود أن نوضح للمتقاعدين الكرام أن هذا الكتاب مزور وغير صادر عن هيئة التقاعد الوطنية“.

وأضافت ”ما ينشر في هذه المواقع الغرض منه إرباك عمل الهيئة وتأجيج الشارع ضد عمل المؤسسات الحكومية“.

وأثار الكتاب ”المزوّر“ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداوله ناشطون بكثافة على أنه مكافأة نهاية خدمة للحكومة السابقة.