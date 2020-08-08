من بنى صوامع مرفأ بيروت؟

أثارت تدوينات لنشطاء محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين والمحور التركي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نسبت بناء صوامع الغلال في مرفأ بيروت اللبناني للدولة العثمانية.

البداية كانت مع نشر حساب دعائي تركي باسم ”الذئب الرمادي، يغرد باللغة العربية ويعرف نفسه بأنه ”ناشط سياسي“، صورا للصوامع المدمرة بعد انفجار المرفأ الثلاثاء الماضي، مرفقا إياها بتعليق: ”صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، وعند السؤال تبين أنها عثمانية بنيت منذ نحو 200 عام، بل وإن هذا المرفأ كله أنشأه العثمانيون“.

صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، وعند السؤال تبين أنها عثمانية بنيت منذ نحو 200 عام بل وأن هذا المرفأ كله أنشأه العثمانيون pic.twitter.com/XlvrCusEwT — الذئب الرمادي 🇹🇷 (@andolo99) August 6, 2020

وفيما يشبه الحملة المنظمة، أعادت عدة حسابات على تويتر نشر التغريدة السابقة.

صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الإنفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها وعند السؤال تبين أنها عثمانية بنيت منذ نحو 200 عام بل وأن هذا المرفأ كله أنشأه العثمانيون.. أن لم تقدم تركيا شيءً في الأزمة فهذه حسنة في ميزانها بحماية الأرواح..#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/oj8LF4NWGX — الرائد جميل الصالح (@jamelalsleh0) August 6, 2020

وبعدها نشر المذيع في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور نفس التعليق مع تعديلات طفيفة، ليحصل على آلاف التفاعلات على صفحته في موقع فيسبوك، قبل أن يضطر لتعديله لاحقا.

التعليقات السابقة قرأها ناشطون على أنها محاولة لتسييس كارثة مرفأ بيروت لحساب المشروع التركي الذي يسعى لإعادة فرض أنقرة سيطرتها على المنطقة العربية، لا سيما مع تصاعد التدخلات في أكثر من دولة، كليبيا وقطر والصومال وغيرها.

الحقيقة

لكن، وفق معلقين، غاب عن الماكينة الدعائية التركية أن المعلومات متوفرة حول تاريخ الصوامع ويمكن الوصول إليها بسهولة، لتكشف ببساطة أن تلك الصوامع بنيت بتمويل كويتي في العام 1968، وفق ما يشير موقع الصندوق الكويتي للتنمية.

كما شارك آخرون صورا للمرفأ قالوا إنها تعود للعام 1920 وتظهر عدم وجود الصوامع في تلك الفترة.

بيروت

صورة الميناء عام ١٩٢٠.

تاغ لمن يروج أن صوامع الحبوب هي بناء عثماني.

تجارة بالتاريخ على عينك ياتاجر pic.twitter.com/y0cAWR0jfs — spp rab (@Downsorryggg) August 7, 2020

ونقل معلقون ما ذكره موقع مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية بالجامعة اللبنانية، حول أن صوامع الغلال بُنيت بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في مطلع عام 1970، بعد عامين تقريبا من توقيع الاتفاق بين الصندوق الكويتي ولبنان.