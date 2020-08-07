وزيرة ترد على دعوات لعودة الانتداب: لبنان سيد حر مستقل

أكدت وزيرة الإعلام اللبناني منال عبدالصمد، أن بلادها دولة ذات سيادة، وذلك ردا على أنباء عن توقيع آلاف اللبنانيين على عريضة تدعو لعودة الانتداب الفرنسي، عقب انفجار بيروت الضخم.

وقالت عبدالصمد في تصريحات متلفزة، إنه ”لا شك في أن تلك المطالبات التي تأتي بعد 48 ساعة من انفجار بيروت، تعد ردة فعل طبيعية أمام عظمة المشهد والوجع الذي لمسه المواطنون، لكن هذا غير مسموح أن يحدث على الإطلاق“.

وأضافت أن ”لبنان سيد حر مستقل، ولا يجوز أمام أي غضب أن نتخلى عن هذه السيادة“.

وتابعت: ”حتى في بعض الوقت لو كان هناك شعور بعدم وجود تلك السيادة للبنان، علينا أن نعيد هذه السيادة بتكافنا وتعاوننا داخليا، واللجوء إلى أصدقاء لبنان ضمن إطار المساعدات والدعم المعنوي“.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، ”لها قيمتها المعنوية، لكن رسالته كانت واضحة، حيث اعترف بسيادة لبنان وحريته“.

وأضافت: ”ماكرون قال جئت للبنان للوقوف إلى جانب شعبه وليس لي الحق بالتدخل وليس لي الحق بأمر السيادة أو الحديث بشأن عودة الانتداب الفرنسي“.

وشددت على أن ”زيارة ماكرون تأتي لتقديم المساعدة إلى لبنان في محنته فقط، ولا تهدف إلى أغراض أخرى“.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ”لجنة تقصي الحقائق مستمرة في عملها لمعرفة سبب الانفجار، الذي هو حتى الآن يتمثل بوجود شحنة هي عبارة عن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم في المرفأ بحسب التحقيقات“.

وطالبت الوزيرة بـ“تحويل ملف الانفجار إلى مجلس العدل؛ كي يتم البدء في تحقيق دولي حيال هذه الكارثة“، لافتة إلى أن بعض أفراد أسرتها قتلوا في الانفجار.

وكانت أنباء عن وجود عريضة وقع عليها آلاف اللبنانيين، للمطالبة بعودة الانتداب الفرنسي إلى البلاد، أثارت حالة من الانقسام والجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر نشطاء أن ”فكرة عودة الاحتلال الفرنسي، خيانة للوطن“، فيما رأى آخرون أن لبنان ”لم يكن بلدا يوما مستقلا“.