طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا لحماس شمال غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس، موقعًا عسكريًا يتبع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات مفخخة من القطاع صوب البلدات المحاذية له.

وقالت مصادر فلسطينية: إن طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار قصفت بوابة موقع فلسطين شمالي قطاع غزة، قبل أن تغير طائرات F16 بصواريخ على الموقع ذاته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “ أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة اليوم“.

وذكر موقع ”ريشت كان“ الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف موقعا تابعا للذراع العسكرية لحركة حماس، شمالي قطاع غزة.

ولم تشر المصادر الطبية الفلسطينية لسقوط أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي، باستثناء أضرار طفيفة في المنازل المجاورة للموقع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت سقوط بالونات مفخخة انطلقت من قطاع غزة صوب عدد من المستوطنات والبلدات المحاذية لغزة.