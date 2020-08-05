مسؤول بالبيت الأبيض: أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن أمريكا لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم.

وأوضح مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن ”الحكومة الأمريكية لم تستبعد تماما أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم، لكنها ما زالت تجمع معلومات“ بشأن الانفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية إنه وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.

وقال ميدوز في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية ردا على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح: ”نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن“.

ووقع انفجار ضخم في مستودع على بعد بضعة كيلومترات في ميناء بيروت، يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة 5000، وتشريد ما يصل إلى 250 ألفًا من منازلهم بعد أن مزقت موجات الصدمة الأبواب، وحطمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.

واستيقظ السكان في بيروت ، يوم الأربعاء، على عاصمة عشش فيها الخراب. ونقب عمال الإنقاذ وسط الأنقاض بحثًا عن ناجين في مدينة تئن بالفعل تحت وطأة الانهيار المالي، وتفشي فيروس كورونا.