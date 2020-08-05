الجزائر ترسل 4 طائرات وباخرة مساعدات إلى لبنان

أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن إرسال 4 طائرات مجهزة بأطقم طبية ومساعدات إنسانية إلى لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره اللبناني ميشال عون.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن 4 طائرات تستعد للإقلاع تجاه العاصمة بيروت، تنقل أطقمًا من الأطباء، والجراحين، ورجال الحماية المدنية، وأخرى محملة بالمواد الطبية، إضافة إلى طائرة محملة بالمواد الغذائية، وأخرى تحمل الخيم والأغطية وغيرها.

وأشارت الرئاسة أيضًا إلى أن باخرة ستغادر وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، عن إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجراح طفيفة جراء انفجار بيروت.

وأضاف أن مقري السفارة الجزائرية وإقامة السفير تعرضا لأضرار طفيفة نتيجة الانفجار.