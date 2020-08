هكذا بدت بيروت المنكوبة صباح اليوم (صور)

استيقظت بيروت، صباح اليوم الأربعاء، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.

وتداول نشطاء على موقع تويتر صورا لمدينة بيروت، تظهر آثار الدمار الهائل الذي أصابها.

وكتبت نرجس جشي تحت #بيروت_منكوبة: ”حدا ببكيه وطنو؟؟ ؟؟ اي بكانا لبنان وجع هكذا بدت بيروت صباح اليوم #بيروت_منكوبة“.

ونشر ناشط يدعى ”Fajr Yassin“ صورة تظهر ما تبقى من مرفأ بيروت قائلا إن العنبر 12 اختفى كليا.

وكتب عطاء درويش على تويتر: ”حزينٌ صباحكَ يا وطني“.

وغردت ناشطة تدعى ”Jinan AlRifai“: ”مكتوب على بيروت ولبنان الدمار والحزن“.

We don’t deserve to live this#prayforbeirut #بيروت_منكوبة pic.twitter.com/UVtJ4PDrbV

— J. (@JinanAlRifai) August 5, 2020