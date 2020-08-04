ما سبب انفجار مرفأ بيروت؟

هز انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مخلفًا أضرارًا كبيرة وعشرات الضحايا، وفق معلومات أولية.

وفي أول تعليق رسمي حول سبب الانفجار قال مدير الأمن الداخلي عباس إبراهيم:“لا يمكن استباق التحقيقات والقول إن هناك عملًا إرهابيًا، وكلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات“.

وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ربما نجم عن استهداف إسرائيلي لمستودع تابع لحزب الله اللبناني، رابطين بين الحادثة وتهديدات أطلقها ”بيني غانتس“ وزير الدفاع الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة للحزب اللبناني.

اذا صح ان الضربة اسرائيلية، واستهدفت مخزن سلاح ل #ميليشيا_حزب_الله او شحنة اسلحة موجهة لها … لماذا يجب ان تكون هذه المخازن والشحنات بين المناطق الحيوية والمدنية؟ وهل ستعوض هذه الميليشيا اللبنانيين الذين قتلو او جرحو؟ او انها ستدفع لاعادة ثمن هذا الدمار؟ #لبنان #انفجار_بيروت — ROLA ALKHATIB رولا الخطيب (@RALOUL82) August 4, 2020

شهود عيان يؤكدون سماع اصوات طيران في الاجواء قبل حصول الضربة والانفجار في #بيروت … #لبنان — ROLA ALKHATIB رولا الخطيب (@RALOUL82) August 4, 2020

لكن مصادر مقربة من ”حزب الله“ قالت لقناة ”otv“ اللبنانية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ولاحقًا، نقلت ”رويترز“ عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا علاقة لها بانفجار بيروت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لقناة إن12 التلفزيونية الإسرائيلية إن الانفجار‭‭ ‬‬كان على الأرجح حادثًا نتج عن حريق.

في مقابل الفرضية السابقة، اتهم مغردون حزب الله اللبناني بتدبير الانفجار قبيل صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

#حزب_الله الارهابي وقائده #حسن_نصر_الله ورفاقه يفجرون وسط #بيروت بالقرب من منزل #سعد_الحريري قبل صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة أغتيال رئيس الوزراء السابق #رفيق_الحريري pic.twitter.com/aiJUw5iity — عادل الفراج (@adelalfarraj) August 4, 2020

وعقب تداول خبر مفاده أن الانفجار وقع نتيجة حريق في مستودع للألعاب النارية، استنكر معلقون تلك النظرية، مستبعدين أن يحصل هذا الانفجار الهائل بسببها.

وقالت الإعلامية اللبنانية ليليان داود:“حتى اللحظة طبعًا لا توجد معلومات مؤكدة، ولكن المسارعة للإعلان عن انفجار ألعاب نارية بعد دقائق من الانفجار تبدو رواية سمجة تستخدم للتغطية على الحدث الحقيقي، الإصابات بالآلاف، والأضرار طالت كل #بيروت، من المسؤول عن الخراب؟“.

حتى اللحظة طبعا لا توجد معلومات مؤكدة ولكن المسارعة للاعلان عن انفجار العاب نارية بعد دقائق من الانفجار تبدو كرواية سمجة تستخدم للتغطية على الحدث الحقيقي! الاصابات بالالاف الاضرار طالت كل #بيروت من المسؤول عن الخراب pic.twitter.com/MKnCOlExD9 — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) August 4, 2020

وفي نفس السياق، قالت الإعلامية ديما صادق:“فرقاع شو اللي عم تحكو عنه؟! بيروت منكوبة، والـ Port اختفى، مئات الجرحى و القتلى، بتعرفوا شو يعني عشرات القتلى؟! مشهد ما شافته بيروت حتى وقت زلزال اغتيال الحريري، لكْ دمرتوها للبلد، أنهيتوها للبلد، وجايين تقولولنا فرقاع؟!“.