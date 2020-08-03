إسرائيل تنفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في سوريا

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين عدة غارات على أهداف تابعة للجيش السوري جنوب البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:“شنت قبل قليل طائرات ومروحيات حربية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا“ مستدركا :“وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان“.

وفي ذات السياق، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف ”معادية“ في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أنه استهدف الخلية التي حاولت زرع العبوات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ خطة استنفار واسعة على طول الحدود مع لبنان وسوريا، بعد تقديرات بإمكانية رد حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سوريا.