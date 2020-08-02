الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إحباط قوات جيش الاحتلال محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وقال في تغريدة على تويتر إن ”قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري، رصدت خلية مخربين تزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياح الحدودي حيث قامت القوة الى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم.. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا“ على حد زعمه.

وأضاف أن القيادة العسكرية الشمالية التابعة لجيش الاحتلال، ستبقى في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات، محملا الجيش السوري مسؤولية أي ”أعمال تنطلق من أراضيه“.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع شن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف في قطاع غزة، ردا على اعتراض صاروخ أطلق من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ خطة استنفار واسعة على طول الحدود مع لبنان وسوريا، بعد تقديرات بإمكانية رد حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سوريا.

وعزز الجيش الإسرائيلي من قواته في المناطق الحدودية، وأعلن إرسال المدفعية الثقيلة وما وصفها بـ“منظومات نيران متطورة“ إلى منطقة الحدود تحسبًا لأي طارئ.