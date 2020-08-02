المقاتلات الإسرائيلية تقصف أهدافًا في قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الأحد، سلسلة غارات على أهداف وسط قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع في وقت سابق الأحد.

وأفاد شهود عيان بسقوط أكثر من صاروخ في أرض زراعية شرق مدينة القرارة وسط القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مروحيات إسرائيلية أغارت على مواقع لحركة حماس ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وأضاف أن الغارات استهدفت ”موقعا لانتاج الباطون المستخدم لحفر بنى تحتية تحت أرضية بالاضافة الى استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس“ على حد قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة صوب بلدة سديروت المحاذية للقطاع.

وأدت شظايا الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة إلى وقوع أضرار في بعض السيارات والممتلكات في بلدة سديروت، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.