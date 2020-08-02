موقع إيراني: الحرس الثوري ينقل أموالاً لحزب الله بجوازات مزورة

كشف موقع إيراني معارض، مساء الأحد، عن طريقة استخدمها النظام الإيراني لنقل أموال تقدر بنحو مليار دولار إلى مليشيات حزب الله اللبناني عن طريق استخدام جوازات سفر مزورة لمواطنين إيرانيين.

وقال موقع ”آوا تودي“ الإيراني الذي يديره الصحافي البارز ”علي جوانمردي“، إنه حصل على معلومات ووثائق قيام الحرس الثوري بالتعاون مع البنك المركزي عبر استغلال الرقم الوطني للمواطنين، وتسجيل جوازات سفر مزورة لتخصيص عملات سفر لهم، وتم تحويل هذه العملات من خلال رحلات تقوم بها شركة ماهان للطيران إلى سوريا ولبنان“.

وأضاف الموقع في تقريره أنه ”لم يتم إبلاغ المواطنين العاديين في إيران مطلقًا باستخدام رقمهم الوطني، للقيام بمهمة تحويل العملات إلى حزب الله اللبناني“.

واعتبر أن ”أحد أسباب رفض النظام الإيراني الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية FATF، هي قيام طهران بتحويل أموال إلى مليشيات حزب الله بطريقة غير قانونية“.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن ”القاضي حسن بابائي أحد القضاة المسؤولين عن مكافحة الجرائم الاقتصادية في إيران خلال جلسة خاصة وسرية، إنه تم تهريب أكثر من مليار دولار خارج البلاد إلى حزب الله اللبناني والجماعات الأخرى بالوكالة في الخارج“.

وقال بابائي: ”لقد تم إنجاز هذه القناة المالية بالتعاون مع أشخاص في البنك المركزي، بمن فيهم ولي الله سيف الرئيس السابق للبنك المركزي، وعباس عراقجي مساعد وزير الخارجية، واللواء محمد باقر زاده أحد القادة العسكريين في الحرس الثوري، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد علي خامنئي حالياً“.

ويرفض التيار المتشدد في إيران المساعي التي بذلتها حكومة الرئيس حسن روحاني العام الماضي، لتمرير اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية FATF، وبعد تمريرها في البرلمان أقدم مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المتشددون على رفضها.

وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، أدرجت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إيران على القائمة السوداء، فيما وصفت طهران قرار المجموعة بـ“المسيس“.