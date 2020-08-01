أثارت غضبا عارما.. الكاظمي يأمر بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مراهق عراقي‎

طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على أحد المواطنين وإهانته، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية ”واع“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة ترتدي الزي العسكري، وهي تقوم بالاعتداء على مراهق.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قوله: إن ”مصطفى الكاظمي وجّه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل؛ لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها“.

وأوضح يحيى رسول أن ”الكاظمي وجّه بمعرفة تاريخ وقوع هذا الاعتداء وتحديد مكانه“.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع في العراق، أظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء.

وقام أحد هؤلاء بقص شعر الفتى، بينما وجه آخرون الشتائم إليه وإلى والدته، في المقطع الذي لم يعرف بعد مكان وزمان تصويره.