"المرصد": الاستخبارات السورية تعتقل 12 عسكريا و9 موالين لرامي مخلوف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن الاستخبارات السورية اعتقلت 12 ضابطا وعنصرا في الجيش، إضافة إلى تسعة موالين لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت منذ بدء الحملة منتصف شهر تموز/يوليو الفائت، ما لا يقل عن 51 عنصرا وضابطا في قوات النظام بتهم التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة، جرى الإفراج عن 8 منهم“.

وفي السياق ذاته، ذكر المرصد أن ”استخبارات النظام، اعتقلت نحو 9 أشخاص جدد من المقاتلين السابقين ضمن (جمعية البستان) ليرتفع إلى نحو 85 تعداد العاملين كمدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها المدعو رامي مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري 2020، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس“.