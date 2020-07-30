وزير الخارجية الإسرائيلي: خطط ضم الضفة لم تعد مطروحة للنقاش

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مساء الأربعاء، إن خطط ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، ”لم تعد مطروحة للنقاش“.

وأضاف أشكنازي أن ”الحديث عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية، متوقف، فلم يعد أحد يتحدث عن هذا الملف في الفترة الحالية“.

وتابع أن ”الحديث في هذه المسألة متوقف بشكل كامل حاليا وخارج الأجندة حتى في داخل الأوساط السياسية الأمريكية“، وفقاً لصحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد أن عبّرت السلطة الفلسطينية عن رفضها لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة ”استمرارها في مواجهة هذا القرار على الصعيد الميداني والسياسي الدبلوماسي والقانوني، عبر حشد الدعم الدولي والتأييد العالمي لموقف حل الدولتين“.

وكان مسؤول فلسطيني أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليا بتنفيذ مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية بشكل عملي على الأرض، رغم عدم الحديث عن هذا الملف في هذه الفترة، والحديث عن تأجيل إعلان الخطة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، قال إن ”إسرائيل بدأت إجراءات الضم الهادئ للأغوار الفلسطينية“، لافتاً إلى أن ”الإجراءات العملية التي شرعت بها إسرائيل بدأت عبر إغلاق الطرق ومصادرة الأراضي“.

وأضاف دغلس في حديث لـ“إرم نيوز“: ”الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسلسلة من الإجراءات والممارسات التي تهدف لإرغام الفلسطينيين على الرحيل من أرضهم، وتشمل هذه الإجراءات كل المناطق الفلسطينية وتحديدا الأغوار“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه يعتزم الإعلان عن ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن لصالح إسرائيل، ضمن ما يعرف بصفقة القرن، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، اللذين أكدا أن ”حل الصراغ الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين“.