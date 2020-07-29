قرقاش يشيد بالتعاون المصري السعودي في مواجهة نفوذ "قوى إقليمية" بالساحة العربية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن ”قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسع نفوذها في الساحة العربية مبشّر“.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر ”تويتر“ أن ”التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي“.

وتابع: ”لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم“.

قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.

التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2020

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد بدأ جولة عربية شملت مصر والجزائر وتونس والمغرب، لـ“تنسيق الجهود العربية المشتركة“.

وفي القاهرة أكد بن فرحان أن ”المملكة العربية السعودية تدعم مصر في قراراتها بخصوص ليبيا“، كما شدد على أن ”مصر والسعودية هما عمود المنطقة العربية“.