مقتل ضابطين عراقيين بهجوم لداعش في الأنبار

قُتل ضابطان عراقيان، الثلاثاء، إثر هجوم لتنظيم داعش، في محافظة الأنبار، غرب البلاد.

وذكر مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“ أن “ دورية للجيش العراقي، تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش، في منطقة العكبة شرق قضاء هيت، مما أدى إلى مقتل وإصابة خمسة منتسبين بينهم ضابطان“.

وبحسب المصدر، فإن ”آمر اللواء 29 بالفرقة السابعة، العميد الركن أحمد عبدالواحد اللامي، مع ملازم آخر قتلا أثناء الهجوم“.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني، إن ”عناصر إرهابية بوساطة الأسلحة الخفيفة، شنت هجوماً على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت من جهة الصحراء“.

وأضافت أنه ”تم الرد عليهم بالأسلحة كافة ضمن قاطع الفوج الثالث في لواء المشاة ٢٩، مما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين، كمعلومات أولية“.