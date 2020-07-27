العراق.. انفجاران داخل قاعدة سبايكر الجوية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن انفجارين وقعا، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، داخل قاعدة ”سبايكر“ الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث تحوي القاعدة مخازن للسلاح تعود مليشيات الحشد الشعبي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه ”في تمام الساعة 11 (مساءً) بتوقيت بغداد حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر) الجوية في محافظة صلاح الدين“.

بالفيديو.. انفجار كدس عتاد محاط بكتل كونكريتية في قاعدة سبايكر pic.twitter.com/WHXnA3oEMm — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) July 27, 2020

وأضافت أن ”فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نجم عن الانفجارين، مع عدم وجود خسائر بالأشخاص“.

ولم يتطرق الجيش لسبب الانفجارين. وقال سعد محمد، وهو نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) في تصريح لوكالة الأناضول، إن ”هناك معلومات غير مؤكدة عن انفجار صناديق العتاد داخل القاعدة بعد تعرضها لقصف بواسطة طائرة مسيرة“.

قوات امريكيه تقصف المليشيات الآن في قاعدة سبايكر بصواريخ موجهة pic.twitter.com/CxHTWaglnm — Ali Aldulaimy (@AliAldu63401011) July 27, 2020

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارين، في الوقت الذي قال فيه ناشطون إن القصف تم بصواريخ أمريكية موجهة، ردا على القصف الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي مساء الاثنين.